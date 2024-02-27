Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 28.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 58,96 коп., до 92,04 руб., евро — на 25,62 коп., до 99,92 руб.