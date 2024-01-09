Рост кредитования малого и среднего бизнеса в России снизится в 2024 году до 10-20%

УрБК, Москва, 09.01.2024. Темпы роста российского рынка микрофинансирования в 2024 году могут повыситься на 15-20%. ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...16.03.2023 «Эксперт РА»: Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году может вырасти на 25%
УрБК, Москва, 16.03.2023. Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 году может вырасти на 25%. Это ...29.03.2013 Темпы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ замедлились
УрБК, Москва, 29.03.2013. Портфель кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, в 2012 году вырос на 17% ...