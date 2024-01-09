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Рост кредитования малого и среднего бизнеса в России снизится в 2024 году до 10-20%

УрБК, Москва, 27.02.2024. Рост кредитования малых и средних предприятий (МСП) в 2024 году может составить 10-20%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогнозы аналитиков.

«В 2024 году не удастся удержать рекордные темпы роста кредитования малых и средних предприятий (МСП), полагают эксперты, поскольку интерес банков к сегменту снижается. Аналитики говорят о возможности сохранения положительной динамики, но только на 10-20% против 30% по итогам 2023 года», — пишет издание.

В частности, «Коммерсантъ» ссылается на мнение директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егора Лопатина. По его прогнозу, задолженность МСП перед российскими банками по итогам 2024 года может достичь 15 трлн руб., рост кредитования составит около 20%.

Замедление темпа роста кредитования в 2024 году может негативно отразиться на лизинговом бизнесе, полагает директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Илларион Демчиков, поскольку МСП формируют более 60% объема нового бизнеса в розничном лизинге.

Ранее сообщалось о том, что в России были запущены четыре кредитные программы, направленные на кредитование и пополнение оборотных средств субъектов малого и среднего бизнеса.
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