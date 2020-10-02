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Доля некачественных стройматериалов на российском рынке составляет от 40% до 70%

УрБК, Москва, 27.02.2024. Доля некачественных строительных материалов на рынке РФ может составлять до 70% (в случае кабельной продукции). Об этом заявил председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

«По оценкам, оборот некачественной или фальсифицированной продукции на рынке стройматериалов в различных сегментах достигает от 40% до 70%. Это цемент, трубы, сухие строит смеси, кабельная продукция и другие материалы», — приводит его слова «Российская газета».

Издание пишет, что рост фальсификата на рынке стройматериалов связан с реформированием контрольно-надзорной деятельности в РФ в 2021 году, в результате чего был упразднен госконтроль над рядом товаров, в том числе и стройматериалами.
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