В Челябинской области в январе инфляция ускорилась до 7,7%

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. На Южном Урале годовая инфляция в январе ускорилась до 7,7%, что на 0,4% выше показателя декабря. Это связано с ростом затрат производителей продовольствия и действием эффекта низкой базы в сфере авиаперевозок, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.



Эксперты регулятора отметили, что рост издержек производителей яиц, свинины и колбасы привел к увеличению цен на эти категории продуктов. Также сказался эффект низкой базы января 2023 года, когда объемы производства мяса в Челябинской области росли, а издержки животноводов сокращались из-за снижения стоимости зерна. Определенную роль сыграли и низкие температуры в январе этого года, вследствие чего выросли расходы сельского хозяйства на отопление. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на помидоры и огурцы.



Отметили эксперты и увеличение стоимости авиабилетов, которое обусловлено эффектом низкой базы 2023 года. Так, в январе прошлого года авиакомпании уменьшали цены из-за возросшей конкуренции и расширения географии полетов из Челябинска. В прошлом месяце такого эффекта не наблюдалось.



Рост цен на легковые автомобили в январе замедлился из-за ввоза изделий китайского автопрома. Одновременно снизился спрос на подержанные иномарки.