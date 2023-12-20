В Челябинской области в январе инфляция ускорилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Свердловской области в январе годовая инфляция ускорилась до 7,5%. В декабре этот ...20.12.2023 В Челябинской области инфляция за месяц ускорилась на 0,7%
УрБК, Челябинск, 20.12.2023. На Южном Урале годовая инфляция в течение ноября ускорилась на 0,7% и достигла показателя ...26.07.2023 На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...18.02.2022 Инфляция на Южном Урале в январе ускорилась до 7,3%
УрБК, 18.02.2022. В январе 2022 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,3% после 6,7% в декабре ...23.06.2021 Годовая инфляция на Южном Урале в мае ускорилась до 5,34%
УрБК, Челябинск, 23.06.2021. Годовая инфляция в Челябинской области в мае выросла до 5,34% после 5,17% в апреле. Это ...