Ускорение годовой инфляции в Свердловской области оказалось наименьшим среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. В Свердловской области в январе годовая инфляция ускорилась до 7,5%. В декабре этот показатель составлял 7,3%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Эксперты отмечают, что ускорение оказалось наименьшим среди всех регионов УрФО. Причиной этого стало снижение годового прироста цен в сфере услуг.



«Цены на услуги в Свердловской области росли не так быстро, как в предыдущем году, в основном из-за эффекта высокой сравнительной базы. Так, в январе прошлого года в регионе подняли ставку взносов на капремонт в многоквартирных домах. Причем, тогда она была повышена сильнее, чем в других регионах УрФО. В этом году ставка осталась на прежнем уровне. Поэтому скорость роста цен на жилищные услуги в январе 2023 года оказалась ниже», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.



Также эксперты отметили ускорение роста цен на продукты питания и промтовары. Это произошло из-за высокого внутреннего спроса, который опережает предложение. Такая ситуация привела к тому, что ряд производителей и поставщиков некоторых товаров включили в цены возросшие издержки. Все вместе это привело к повышению цен на колбасу, копченую курицу, макароны, муку, перловую и овсяную крупы.



Высокий спрос на легковые автомобили привел к увеличению спроса на шины, однако уровень их производства в РФ растет медленно. Из-за ввоза импортной продукции цены повысились и в этом сегменте рынка.