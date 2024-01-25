Ускорение годовой инфляции в Свердловской области оказалось наименьшим среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в декабре составила 6,36% (в ...25.01.2024 На Среднем Урале в декабре подорожали яйца и сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,3%, не изменившись по ...26.07.2023 На Южном Урале инфляция ускорилась до 3,1%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...18.02.2022 Инфляция на Южном Урале в январе ускорилась до 7,3%
УрБК, 18.02.2022. В январе 2022 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,3% после 6,7% в декабре ...17.02.2021 Аналитики ЦБ отмечают ускорение роста цен на бананы, чай и кофе в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2021 года выросла на ...