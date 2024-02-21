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Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 27.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 11,98 коп., до 92,63 руб., евро — на 26,49 коп., до 100,17 руб.
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