Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 26 коп.

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2024 года. Курс ...15.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс ...07.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...