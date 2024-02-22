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В 2023 году средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков в России выросла на 10-15%

УрБК, Москва, 26.02.2024. В течение 2023 года средние цены на потребительскую электронику (смартфоны, планшеты и ноутбуки) увеличились на 10-15%, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на ритейлеров и дистрибьюторов.

Сильнее всего подорожали смартфоны Apple — на 37%, а в целом смартфоны в РФ в среднем выросли в цене на 10-18%. Ноутбуки с диагональю до 17 дюймов подорожали на 13% (до 61 тыс. руб.), более 17 дюймов — на 12,5% (до 87 тыс. руб.). Средняя стоимость планшетов выросла на 9% (до 16,5 тыс. руб.).

«На цены повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки ЦБ, а также проблемы с логистикой в Красном море из-за обстрелов хуситами торговых судов», — объясняет издание сложившуюся тенденцию.
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