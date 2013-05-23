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До 1 июня 2024 года ФАС разработает единую методику установления тарифов общественного транспорта в России

УрБК, Москва, 26.02.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 июня 2024 года представит свои предложения по единой методике установления тарифов на перевозки общественным транспортом, заявил заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов в интервью «Известиям».

Алгоритм разрабатывается на основе анализа предложений российских регионов. В частности, в нем необходимо будет зафиксировать термин «гарантирующий поставщик» — имеется в виду перевозчик, который должен будет обеспечить перевозку пассажиров в любых условиях, даже на малочисленных маршрутах.

«Срок исполнения этого поручения у нас до 1 июня, мы проработаем все необходимые вопросы и к лету представим официально свои предложения», — рассказал П. Иванов.

Кроме того, служба направила в правительство РФ предложение ввести для жителей отдельных популярных у туристов регионов субсидируемые государством тарифы на авиаперевозки, чтобы они имели возможность летать за пределы своего региона даже в условиях повышенного спроса и роста цен на билеты.
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