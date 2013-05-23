До 1 июня 2024 года ФАС разработает единую методику установления тарифов общественного транспорта в России

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В Свердловской области увеличен предельный тариф на проезд в общественном транспорте

РЭК Свердловской области по итогам рассмотрения обращений транспортных предприятий региона, поддержанных органами ...

Предельный тариф на проезд в общественном транспорте в Свердловской области вырос до 16 рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2013. РЭК Свердловской области по итогам рассмотрения обращений транспортных предприятий ...

С 1 января 2012 года железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров вырастут на 10%

УрБК, Москва, 08.12.2011. Федеральная служба по тарифам РФ приняла решение об индексации с 1 января 2012 года на 10% ...

ФАС РФ предложила лишить регионы права устанавливать тарифы на проезд в электропоездах

УрБК, Москва, 27.07.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает отобрать у регионов право устанавливать ...

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николай Подкопай: Передачи функций регулирования тарифов на пассажирские перевозки общественным транспортом на уровень муниципалитетов не будет

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2009. «Вопреки пожеланиям руководителей транспортных предприятий, отдельных депутатов и ...