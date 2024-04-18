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Сегодня, 16:21

ФАС потребовала от шести российских авиакомпаний объяснить их ценовую политику

УрБК, Москва, 26.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia, UTair пояснений относительно проводимой ими ценовой политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС России направила письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики и анализ роста стоимости авиабилетов. Ведомство обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее УрБК писал о том, что ФАС направила в правительство РФ предложение ввести для жителей отдельных популярных у туристов регионов субсидируемые государством тарифы на авиаперевозки, чтобы они имели возможность летать за пределы своего региона даже в условиях повышенного спроса и роста цен на билеты.
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