Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,1%

По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 115 тыс. 471 руб. ...16.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...