Правительство РФ утвердило порядок отчуждения федерального имущества

УрБК, Москва, 09.01.2020. Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные ...24.08.2017 Правительство РФ утвердило правила размещения бюджетных средств в банках
УрБК, Москва, 24.08.2017. Правительство РФ приняло постановление о порядке размещения бюджетных средств на счетах в ...12.05.2015 Правительство РФ утвердило порядок определения цен при выполнении гособоронзаказа
УрБК, Москва, 12.05.2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке определения ...14.01.2014 Правительство Свердловской области утвердило порядок контроля за взносами на капитальный ремонт многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Правительство Свердловской области приняло постановление «Об утверждении порядка ...05.07.2013 План приватизации на 2014-2016 годы одобрен правительством РФ
УрБК, Москва, 05.07.2013. Правительство РФ в целом одобрило программу приватизации федерального имущества на 2014-2016 ...