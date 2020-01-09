Правительство РФ утвердило порядок отчуждения федерального имущества

УрБК, Москва, 26.02.2024. Правительство РФ утвердило порядок подготовки решений по отчуждению отдельных объектов федерального имущества, не подлежащих приватизации. Об этом сообщает Telegram-канал российского кабинета министров.



Документ направлен на стимулирование инвестиций, модернизации и технологического развития экономики. Решения об отчуждении данных объектов могут быть приняты по поручению или указанию президента РФ, председателя правительства РФ или его заместителя, координирующего работу федеральных органов власти по вопросам управления госсобственностью.



«Такие решения будут предусматривать: способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату путем зачисления денежных средств на счет Федерального казначейства, передачу федерального имущества покупателю. Для сделок с инвестиционными условиями решение правительства должно дополнительно содержать: целевые показатели достижения таких условий, порядок проведения контроля за их выполнением, форму и периодичность представления отчетности о ходе их реализации», — указано в официальном сообщении.