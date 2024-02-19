УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем температура будет подниматься до одного градуса выше нуля, в Екатеринбурге ожидаются нулевые показатели, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в Свердловской области в ближайшие три дня ночью воздух будет охлаждаться до четырех-десяти градусов ниже нуля, местами ожидаются заморозки до минус 17. Прогнозируется западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Днем температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. Также ожидается гололедица, а в среду — небольшой снег.

В Екатеринбурге по ночам в первой половине недели температуры не будут опускаться ниже минус девяти градусов. Днем они не превысят нуля. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 12 м/с. Осадков в городе не прогнозируется.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.02.2024 В Свердловской области к середине недели ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В середине текущей недели на Среднем Урале ожидаются ночные заморозки. Температура в ...

24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...

18.01.2024 В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода. Порывы ветра местами ...

09.01.2024 Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в ...

06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18