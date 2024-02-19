На предстоящей неделе днем в Екатеринбурге будет около нуля градусов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. На предстоящей неделе ожидается относительно теплая погода. В Свердловской области днем температура будет подниматься до одного градуса выше нуля, в Екатеринбурге ожидаются нулевые показатели, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в Свердловской области в ближайшие три дня ночью воздух будет охлаждаться до четырех-десяти градусов ниже нуля, местами ожидаются заморозки до минус 17. Прогнозируется западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Днем температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. Также ожидается гололедица, а в среду — небольшой снег.



В Екатеринбурге по ночам в первой половине недели температуры не будут опускаться ниже минус девяти градусов. Днем они не превысят нуля. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 12 м/с. Осадков в городе не прогнозируется.