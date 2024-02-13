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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 31,32 коп., до 92,75 руб., евро — на 54,57 коп., до 100,44 руб.
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