В Екатеринбурге за время операции «Должник» погашены штрафы на общую сумму более миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге в результате проведения операции «Должник» 1 тыс. 341 человек оплатил ранее наложенные штрафы на общую сумму 1 млн 067 тыс. 525 руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



К ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством» было привлечено 185 должников, избегающих оплаты административного штрафа в добровольном порядке.



Проведение профилактического мероприятия «Должник» в Екатеринбурге будет продолжено.