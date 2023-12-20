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В Екатеринбурге за время операции «Должник» погашены штрафы на общую сумму более миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге в результате проведения операции «Должник» 1 тыс. 341 человек оплатил ранее наложенные штрафы на общую сумму 1 млн 067 тыс. 525 руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

К ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством» было привлечено 185 должников, избегающих оплаты административного штрафа в добровольном порядке.

Проведение профилактического мероприятия «Должник» в Екатеринбурге будет продолжено.
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