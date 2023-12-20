В Екатеринбурге за время операции «Должник» погашены штрафы на общую сумму более миллиона рублей

В Екатеринбурге 61 тыс. 757 жителей имеют неоплаченные административные штрафы. Суммарная задолженность по ним ...20.12.2023 Общая задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составила 32 млн 818 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Екатеринбурге 61 тыс. 757 жителей имеют неоплаченные административные штрафы. ...16.12.2022 Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их ...19.03.2019 На территории Екатеринбурга полиция проводит операцию «Должник»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. На территории Екатеринбурга с 18 по 22 марта 2019 года полиция проводит ...19.09.2014 В Нижнем Тагиле более 9 тыс. граждан имеют задолженность в размере 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. Полиция Нижнего Тагила в рамках программы «Должник», взимает штрафы за совершение ...