В XIV зимнем автоквесте ЕВРАЗа в Качканаре выиграла команда «Победа»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел XIV зимний автоквест для жителей Качканара и Нижнего Тагила. Победителем квеста стала команда работников ЕВРАЗ КГОК и членов их семей «Победа», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



В маршрут автоквеста вошли объекты, построенные и модернизированные в Качканаре при содействии ЕВРАЗа: парк «Строитель», художественная школа, лыжероллерная трасса «Звездочка» и строящийся ледовый дворец «Кристалл». В соревновании приняли участие 24 команды, состоящие из работников ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, а также жителей Качканара и Нижнего Тагила.



Первое место заняла команда работников ЕВРАЗ КГОК и членов их семей «Победа», финишировав спустя 1 час 36 минут после старта. Второе и третье — команды «Боевые котики» и «К.А.Е.Н». Четвертое место досталось команде работников ЕВРАЗ НТМК «Уха F.A.M.I.L.Y».



«Зимний автоквест ЕВРАЗа мы посвятили году семьи и городу Качканару, где проживают наши работники. С родными и с друзьями коллеги нашли все знаковые объекты, увлекательно и душевно провели время в кругу близких. Из года в год число участников растет, увеличивается и количество современных социальных объектов, построенных при поддержке ЕВРАЗа, а значит, традиция автоквестов будет продолжена», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.