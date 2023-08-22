В XIV зимнем автоквесте ЕВРАЗа в Качканаре выиграла команда «Победа»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Качканаре прошел юбилейный Х корпоративный турнир по футболу на Кубок ЕВРАЗа. В ...09.11.2020 Сборная команда ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК cтала победителем Чемпионата России по производственному менеджменту
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Сборная команда ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК впервые стала абсолютным победителем VII ...09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...20.08.2019 Уральские предприятия ЕВРАЗа стали призерами VIII корпоративного Кубка по футболу
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Качканаре завершился VIII Кубок ЕВРАЗа по футболу, сообщает региональный центр ...20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...