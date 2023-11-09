В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе уличного видеонаблюдения задержали веловора

Новая система видеоанализа повысит безопасность Академического района ...02.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе видеонаблюдения удалось ...10.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга благодаря видеонаблюдению уровень преступности в 10 раз ниже общегородского
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга уровень преступности в 10 раз ниже, чем в среднем ...02.10.2018 В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта ...18.11.2010 За год в строящемся в Екатеринбурге районе Академический не было совершено ни одного преступления
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2010. Благодаря системе безопасности в Академическом за год не было совершено ни одного ...