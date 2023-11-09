В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе уличного видеонаблюдения задержали веловора

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга уровень преступности в 10 раз ниже, чем в среднем ...

В Академическом районе Екатеринбурга благодаря видеонаблюдению уровень преступности в 10 раз ниже общегородского

За год в строящемся в Екатеринбурге районе Академический не было совершено ни одного преступления

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2010. Благодаря системе безопасности в Академическом за год не было совершено ни одного ...