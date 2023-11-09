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В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе уличного видеонаблюдения задержали веловора

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге сотрудники службы безопасности «Гарант», следящей за общедомовым имуществом в Академическом районе, задержали веловора. Подозреваемого в краже имущества в течение часа с помощью камер видеонаблюдения «преследовали» операторы дежурной смены. Задержание провели специалисты группы быстрого реагирования, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Это не первый случай, когда нарушители общественного порядка привлекаются к ответственности благодаря установленной в районе системе видеонаблюдения. Так, в ноябре прошлого года в Академическом районе благодаря системе наблюдения удалось вычислить малолетних вандалов, которые сломали одну из бесплатных зарядочных станций для самокатов возле энергоэффективного дома на улице Мехренцева, 36.

Отметим, что проектировщик и основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» одной из главных задач при развитии территории считает повышенную безопасность для ее жителей. На сегодняшний день здесь установлено более 7,7 тыс. камер видеонаблюдения. Они располагаются под крышами домов, в домофонах, в холлах первых этажей и лифтах.
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