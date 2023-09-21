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В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе видеонаблюдения удалось вычислить вандалов, которые вывели из строя социальный объект. Несовершеннолетние хулиганы сломали одну из бесплатных зарядочных станций для самокатов возле энергоэффективного дома на улице Мехренцева, 36, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«К сожалению, в последнее время мы все чаще сталкиваемся с актами вандализма в отношении объектов инженерной инфраструктуры. Дети часто ломают и вторую электрозарядную станцию для самокатов, расположенную в квартале Преображенский, регулярно наносят «наскальную живопись» на объекты электроэнергетики, к примеру, на трансформаторные подстанции», — рассказал генеральный директор АО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.

Благодаря районной системе видеонаблюдения удалось выяснить, где проживают подозреваемые. Дело передано в правоохранительные органы. Кроме того, к разрешению конфликта подключится инспекция по делам несовершеннолетних. Материальный ущерб от поломки зарядной станции составил более 100 тыс. руб.

Необходимо отметить, что в проекте комплексного освоения территории «Академический» ведущий застройщик района — АО СЗ «РСГ-Академическое» — изначально запланировал установку камер видеонаблюдения под крышами и на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, лифтах и других общественных местах. Система, которая на сегодня насчитывает свыше 7 тыс. камер, предполагает круглосуточное видеонаблюдение дежурных операторов службы безопасности «Гарант». Зачастую записи с камер помогают установить виновников ДТП, раскрыть или предотвратить мелкие кражи, а также становятся аргументом в спорах между соседями или доказательной базой для правоохранителей.
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