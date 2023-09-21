В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Ведущий девелопер Академического района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ- Академическое» ...05.06.2023 В Академическом районе Екатеринбурге появились бесплатные зарядные станции для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга появились бесплатные зарядные станции для ...19.10.2022 Инженеры рассказали о планах по созданию новых энергоэффективных решений в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге специалисты ...23.08.2021 Строящийся в Академическом районе Екатеринбурга детский сад будет подключен к системе городского теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Для подключения детского сада № 1, который строится в квартале № 10 Академического ...12.03.2020 Уровень правонарушений в Академическом в 11-12 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Уровень правонарушений в районе Академический в 11-12 раз ниже, чем в среднем по ...