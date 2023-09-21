В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов

Ведущий застройщик Академического района стал наставником для педагогов в рамках проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге специалисты ...

Инженеры рассказали о планах по созданию новых энергоэффективных решений в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Для подключения детского сада № 1, который строится в квартале № 10 Академического ...

Строящийся в Академическом районе Екатеринбурга детский сад будет подключен к системе городского теплоснабжения

Уровень правонарушений в Академическом в 11-12 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Уровень правонарушений в районе Академический в 11-12 раз ниже, чем в среднем по ...