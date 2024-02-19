Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году

УрБК, Москва, 19.02.2024. В январе 2024 года жители России приобрели 324,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, что ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...09.01.2024 В Свердловской области техосмотр в 2024 году подорожает на 12%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области стоимость техосмотра автомобилей в 2024 году составит 1 тыс. ...17.04.2023 Продажи пасхальных куличей в России за год выросли на 13%
УрБК, Москва, 17.04.2023. Россияне в преддверии Пасхи в этом году купили на 13% больше куличей, чем в 2022-м. Данные ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...