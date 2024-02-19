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Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году

УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года на 38%, достигнув 1 тыс. 250 руб. в январе 2024 года, пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет».

В 2023 году средняя стоимость ТО составляла 930 руб., в 2022 году — 743 руб. В январе 2024 года российские автомастерские и магазины отбили на 40% меньше чеков на техобслуживание.

Расходники и запчасти в среднем подорожали в течение 2023 года на 26%, с 538 руб. до 678 руб. в январе 2024 года. При этом два года назад этот показатель составлял 996 руб.

«На рост средней цены за обслуживание в 2024 году повлияло подорожание запчастей и перестройка логистики поставок. Отмечу, что в расчете средней стоимости запчастей и расходников мы учитывали, как дорогостоящие детали для двигателя, так и недорогие позиции, например, фильтры или лампы», — объяснила аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина.
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