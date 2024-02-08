В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...29.11.2023 Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц ...21.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты по строительству школы и двух детсадов на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил схемы строящегося жилого комплекса в ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...