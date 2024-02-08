В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах города. Согласно документам, в Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах в ближайшие годы будет возведено три школы для 4,2 тыс. детей и пять детских садов на 1 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, проект развития территории в Верх-Исетском районе будет реализовываться в четыре этапа. В границах пространства набережная Верх-Исетского пруда — продолжение улицы Татищева — улица Юрия Исламова (перспективная) — улица Крауля (перспективная) — перспективный проезд от улицы Татищева до улицы Малый Конный полуостров планируется построить три школы и два детских сада. Кроме того, здесь будет создана инженерная инфраструктура для строительства многоэтажных домов с подземными и надземными автостоянками.



Строительство детского сада на 100 мест в Кировском районе запланировано при застройке квартала в границах улицы Блюхера — Егоршинского проезда — улицы Бархотской. В рамках генерального плана Екатеринбурга на бывшей промышленной площадке появятся современные многоквартирные дома, подземные и надземные автостоянки и торгово-развлекательный центр площадью около 2 тыс. кв. м.



В Октябрьском районе в границах улицы Куйбышева — путепровода Комсомольского — Сибирского тракта — полосы отвода железной дороги в жилом комплексе будут предусмотрены встроенные помещения для двух дошкольных образовательных организаций, каждая из которых рассчитана на 100 мест.