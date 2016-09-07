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Сегодня, 11:03

Минтранс планирует собирать конфиденциальную информацию о пассажирах

УрБК, Москва, 22.02.2024. Минтранс готовит приказ для перевозчиков, обязывающий их предоставлять в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). В настоящее время перевозчики передают туда данные паспорта и билета пассажира. Доступ к базе имеют в том числе Ространснадзор, МВД и ФСБ. Данные будут храниться семь лет.

«Источники в авиакомпаниях также опасаются утечек данных и возросшей ответственности за них. Близкие к Минтрансу собеседники говорят, что госсистема хорошо защищена, а отслеживание аномалий в данных позволит быстрее вычислять преступников», — пишет издание.
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