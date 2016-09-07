Минтранс планирует собирать конфиденциальную информацию о пассажирах

Хакеры получили доступ к базе данных с информацией о почти 100 млн почтовых аккаунтов на «Рамблере». Об этом сообщает ...06.06.2016 Руководство «ВКонтакте» опровергло информацию о взломе базы данных
УрБК, Москва, 06.06.2016. Представители социальной сети «ВКонтакте» опровергли сообщение о взломе пользовательской базы ...01.07.2015 Туроператоров обяжут вносить данные о путевках в единую базу данных
УрБК, Москва, 01.07.2015. Ростуризм обещает до конца 2015 года запустить в тестовом режиме информационную систему ...15.10.2013 АНБ перехватывало адресные книги в электронной почте интернет-пользователей
Адресные книги миллионов пользователей электронный почты собраны в базе данных Агентства национальной безопасности США, ...28.09.2012 На автовокзалах с 1 июля 2013 года вводится паспортный контроль
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2012. Автобусные компании обязали ввести паспортный контроль при межрегиональной перевозке ...