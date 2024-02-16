Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 8,97 коп., до 92,43 руб., евро — на 33,79 коп., до 99,89 руб.