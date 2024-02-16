Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2024 года. Курс ...14.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...