Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд руб. Свыше 3,7 млрд руб. запланированных средств по решению губернатора региона Евгения Куйвашева будет выделено из регионального бюджета. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что около 2,7 млрд руб. господдержки получат производители молока. Более полумиллиарда будут направлены на поддержку малых форм хозяйствования и комплексного развития сельских угодий, а также на приобретение сельхозтехники, что позволит аграриям возместить за счет бюджета до 30% стоимости приобретенного оборудования или спецтехники.



«Сельхозтоваропроизводители смогут направить средства, полученные от государства, на погашение действующих кредитов, оплату труда сотрудников, подготовку к полевому сезону: приобрести минеральные удобрения для кормовых культур, запасные детали для сельскохозяйственной техники», — сообщил Алексей Шмыков, напомнив, что в регионе работает и программа льготного кредитования, согласно которой все виды оборудования и техники, которые подходят под ее параметры, можно приобрести на особых условиях.