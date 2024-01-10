Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...24.11.2023 В бюджет Свердловской области на 2024 год добавили еще 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В бюджет Свердловской области на 2024 год добавят еще 10 млрд руб. Такое решение было ...26.07.2023 Свердловские аграрии получили более 200 млн рублей на новую технику
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. На Среднем Урале сельхозпроизводителям выделили более 200 млн руб. из средств ...16.05.2023 Свердловские перевозчики смогут приобрести более 200 автобусов с помощью новой программы господдержки
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе ...03.06.2022 В июне свердловским аграриям выделят более 25 млн рублей из федерального бюджета
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. На заседании правительства Свердловской области, прошедшем под председательством ...