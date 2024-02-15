Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 6,12 коп., до 92,34 руб., евро — вырос на 7,00 коп., до 99,55 руб.