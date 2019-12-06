На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В Екатеринбурге по-прежнему сохраняется дефицит качественных складов. Об этом рассказал ...16.02.2017 В 2016 году в Екатеринбурге было построено более 129 тыс. кв. м. складских площадей
УрБК, Москва, 16.02.2017. По итогам 2016 года в Екатеринбурге было построено 129,87 тыс. кв. м. качественных складских ...26.10.2016 Knight Frank: 75% складских объектов строится по схеме built-to-suit
УрБК, Москва, 26.10.2016. Наибольшая доля в общем объеме введенных в эксплуатацию в 2016 году площадей пришлась на ...09.02.2016 За год объем складской логистики в регионах России сократился в два раза
УрБК, Москва, 09.02.2016. По итогам 2015 года доля вакантных складских помещений в регионах России составила порядка ...14.12.2015 Knight Frank: В 2016 году рост складской логистики замедлится
УрБК, Москва, 14.12.2015. В 2016 году объем ввода новых складских площадей во всех сегментах может заметно сократиться. ...