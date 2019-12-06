На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. ...

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В Екатеринбурге по-прежнему сохраняется дефицит качественных складов. Об этом рассказал ...

В 2016 году в Екатеринбурге было построено более 129 тыс. кв. м. складских площадей

УрБК, Москва, 16.02.2017. По итогам 2016 года в Екатеринбурге было построено 129,87 тыс. кв. м. качественных складских ...