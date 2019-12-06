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Вчера, 17:55

На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 6,5 раза, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

Кроме того, суммарный объем сделок с качественными складскими объектами за год составил 180 тыс. кв. м., а средневзвешенная арендная ставка увеличилась до 8 тыс. руб. (+42% за год) за кв. м. в год.

Согласно исследованию, большая часть (77%) от всего объема введенных объектов пришлась на комплексы формата build-to-suit (45%) и склады, построенные компаниями самостоятельно (23%).

В то же время доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости Свердловской области за год снизилась до 0,5%, или 5,6 тыс. кв. м. Согласно данным организации, доля свободных складов в регионе стала стремительно сокращаться с 2018 года.

По словам партнера и регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константина Фомиченко, дефицит свободного предложения качественных складских площадей на рынке Среднего Урала сохраняется из-за растущего объема спроса и ограниченного объема ввода спекулятивных объектов (по сравнению с BTS-объектами). Он прогнозирует, что в краткосрочной перспективе ситуация на складском рынке региона не изменится.
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Вчера, 17:44 На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

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