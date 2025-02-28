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В I полугодии 2025 года в России обновили исторический максимум по строительству складов

УрБК, Москва, 29.07.2025. В первые шесть месяцев 2025 года в России обновили исторический максимум по введению в эксплуатацию складской недвижимости — 2,7 млн кв. м, цитирует РИА Недвижимость руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина. Увеличение составило 22% в годовом выражении.

Отметим, что, по информации Nikoliers, почти половина общего ввода (49%) приходится на 10 компаний.

В I полугодии 2025 года в сегменте лидирует Wildberries&Russ: компания ввела в эксплуатацию 810 тыс. кв. м. На втором и третьем местах — PST Девелопмент (187 тыс. кв. м) и ПФО Групп (124 тыс. кв. м).

«Несмотря на некоторое снижение деловой активности, высокую стоимость строительства и дорожающую аренду, рынок логистической недвижимости в России на сегодняшний день остается дефицитным», — отметил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

По его словам, на начало III квартала 2025 года в Москве доля свободных складских площадей составляет не более 1,2%, в Санкт-Петербурге — около 3% и по другим городам России не превышает 2%. Помимо столиц, спрос демонстрируют Казань, Краснодар, Пермь и Саратов.

На данный момент к постройке складской недвижимости для бизнеса есть несколько подходов: либо универсальное строительство ради аренды и продажи, либо специализированные проекты под задачи заказчика (около 33% за первые шесть месяцев 2025 года), объяснил управляющий партнер девелопера Parametr Александр Манунин. Либо же крупные компании строят логистические объекты самостоятельно, доля объектов за первое полугодие составляет 25% или 700 тыс. кв. м.

Как объяснил Евгений Бумагин, инвестиции в девелопмент логистической недвижимости имеют отсроченную выгоду — возможность в перспективе экономить на аренде складов.

«С учетом стремительного роста ставок аренды за последние два года на 40-50% ежегодно это является ключевым фактором», — пояснил эксперт.

Представители лидера по вводу складов в эксплуатацию также отметили, что получают возможности гибкого планирования, как на этапе строительства, так и дальнейшего использования помещений.

Эксперты рассказывают, что современные склады технологичны: автоматизированы и имеют эффективные энергетические решения, они все более востребованы в городах, где активность ритейлеров и маркетплейсов растет, например, в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани.

Замгендиректора по строительству компании Wildberries&Russ Константин Рубан утверждает, что строительство складов выгодно и самим регионам.

«Социально-экономический эффект от каждых 100 тысяч квадратных метров складских площадей компании, введенных в эксплуатацию в регионе, оценивается в плюс 2% к валовому региональному продукту и плюс почти 3% к объему экономической деятельности региона в области торговли», — привел цифры эксперт.

Лидерами «по объему складского портфеля» Евгений Бумагин назвал кроме Wildberries также X5 Group, «Магнит».
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