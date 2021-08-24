В 2023 году российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд рублей

Материалы по теме

Банки-кредиторы в I полугодии передали коллекторам в РФ просроченную задолженность на 311 млрд рублей

Российские банки-кредиторы в I полугодии 2021 года передали коллекторам (по агентской схеме) просроченную задолженность ...

Банки-кредиторы в I полугодии передали коллекторам в РФ просроченную задолженность на 311 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.08.2021. Российские банки-кредиторы в I полугодии 2021 года передали коллекторам (по агентской схеме) ...

Российские банки отдали на аутсорсинг коллекторам долги россиян на сумму 145 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.05.2021. В I квартале 2021 года банки России отдали на реализацию по агентской схеме просроченные ...

За I полугодие 2015 года российские банки передали коллекторам проблемные кредиты почти на 220 млн рублей

За первые 6 месяцев 2015 года банки Уральского региона предали коллекторским агентствам 12% от всех проблемных ...

На Урале за I полугодие 2015 года банки передали коллекторам 12% проблемных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2015. За первые 6 месяцев 2015 года банки Уральского региона предали коллекторским агентствам ...