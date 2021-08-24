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Вчера, 16:42

В 2023 году российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.02.2024. В течение 2023 года российские банки предложили коллекторам выкупить проблемные кредиты на сумму 258 млрд руб., причем 26% от этого объема признаны банками «бесперспективными к взысканию». Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб., что на 4% уступает показателям 2022 года. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.», — пишет издание.

Бесперспективным к взысканию кредит считается, если заемщик находится в процедуре банкротства или умер, если долг был на небольшую сумму и был оформлен без необходимых документов, если по нему истекли сроки предъявления требований по взысканию. Доля таких займов растет от года к году. Так, в 2022 году она составляла 24%, а в 2021 году — 23%. Коллекторы вынуждены покупать такие кредиты у банков, так как те продают займы портфелями, в которых находятся лоты с разными перспективами к взысканию.
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