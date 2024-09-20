Средний размер долга россиян перед коллекторами снизился до 196 тыс. рублей

УрБК, Москва, 20.09.2024. Средний размер потребительского кредита в России в августе составил 159 тыс. 651 руб. Это ...31.08.2022 Просроченная задолженность россиян перед банками по итогам года может вырасти на 16-18%
В России продолжает расти просроченная задолженность населения в сегменте потребительского кредитования. Исключением ...31.08.2022 Просроченная задолженность россиян перед банками по итогам года может вырасти на 16-18%
УрБК, Москва, 31.08.2022. В России продолжает расти просроченная задолженность населения в сегменте потребительского ...16.06.2020 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%
УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...02.10.2019 Средняя просроченная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями сократилась за год почти на четверть
УрБК, Москва, 02.10.2019. Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год ...