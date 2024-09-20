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Средний размер долга россиян перед коллекторами снизился до 196 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.12.2024. По результатам 2024 года средний размер задолженности россиян перед коллекторами составил 196 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 6,7%, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По оценкам экспертов, средний размер долга снизился до минимального значения с 2021 года. Тогда показатель составлял 179 тыс. руб., а в течение последующих лет он достигал 210-214 тыс. руб.

Отметим, что речь идет о задолженностях клиентов перед банками или МФО, с которыми профессиональные взыскатели сотрудничают по агентскому договору (где долг остается на балансе банка или МФО, а коллекторы оказывают содействие в его взыскании), а также о просроченной задолженности, которую коллекторы приобретают через договор цессии (переуступка прав требования долга).
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