Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 13 коп.

УрБК, Москва, 20.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 13,90 коп., до 92,41 руб., евро — вырос на 13,66 коп., до 99,48 руб.