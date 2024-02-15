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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 13 коп.

УрБК, Москва, 20.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 13,90 коп., до 92,41 руб., евро — вырос на 13,66 коп., до 99,48 руб.
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