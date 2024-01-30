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На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец января 2024 года составило 262,4 тыс. голов, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 10,3% увеличилось поголовье птиц.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,3% уменьшилось поголовье коров, на 4,2% — свиней, на 0,2% — овец и коз.
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