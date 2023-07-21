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Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области выросли на 27% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. Объем продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом на Среднем Урале вырос на 27% в 2023 году. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками «Авито Авто».

«Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 27% в Свердловской области за 2023 год», — говорится в исследовании. Доля автомобилей этого типа составила 22% в общем объеме проданных на территории Свердловской области в 2023 году автомобилей с пробегом.

Ранее УрБК писал, что соотношение первичного и вторичного авторынков в России в 2023 году составляло 1:6,3.
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