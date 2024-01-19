В январе 2024 года россияне купили 324,7 тыс. подержанных легковых машин

УрБК, Москва, 19.01.2024. В декабре 2023 года россияне купили 419,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 10,5% меньше, ...18.01.2024 Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 17% в 2023 году
УрБК, Москва, 18.01.2024. По итогам 2023 года объем вторичного авторынка РФ вырос на 17%. Об этом пишет аналитическое ...18.12.2023 Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%
УрБК, Москва, 18.12.2023. Число проданных легковых автомобилей с пробегом в России составило в ноябре 2023 года 458,1 ...17.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%
В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным ...17.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%
УрБК, Москва, 17.10.2023. В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По ...