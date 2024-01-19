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В январе 2024 года россияне купили 324,7 тыс. подержанных легковых машин

УрБК, Москва, 19.02.2024. В январе 2024 года жители России приобрели 324,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 10,1% меньше, чем в январе 2023 года, пишет «Автостат».

«В годовом сравнении российский вторичный рынок демонстрирует отрицательную динамику уже третий месяц подряд. Напомним, что в ноябре 2023 года он сократился на 0,5% (к ноябрю 2022-го), а в декабре — на 10,5%», — резюмирует издание.

Пик продаж машин с пробегом в России был в августе 2023 года (551,3 тыс. штук), с тех пор показатель снижался от месяца к месяцу. «Если смотреть статистику январских показателей, то нынешний (324,7 тыс. шт.) является наихудшим за последние 7 лет», — пишет «Автостат».

Причиной данной тенденции могли стать снижение объемов импорта, рост цен на подержанные автомобили и увеличение сроков владения машинами.
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