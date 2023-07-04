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Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов

УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации дорожного движения, согласно которому власти российских регионов обязаны будут обустраивать инфраструктуру (дорожки, парковки и другое) для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) включает в себя электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и аналогичный транспорт. Инициатива Минтранса обяжет региональные власти обустроить для водителей СИМ полноценную транспортную инфраструктуру: дорожную разметку, специальные дорожки для движения, парковки. Также будут сформированы адресные перечни стоянок для СИМ.
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