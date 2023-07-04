Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...

Власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Администрация Екатеринбурга предложила операторам средств индивидуальной мобильности ...