Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...10.04.2023 Власти Екатеринбурга и городская ГИБДД предложили ограничить использование электросамокатов в праздничные дни и в часы пик
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Администрация Екатеринбурга предложила операторам средств индивидуальной мобильности ...30.03.2023 В Екатеринбурге создадут специальные парковки для электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В администрации Екатеринбурга прошла рабочая встреча с участием представителей ...20.02.2023 Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов
УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного ...02.09.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал создание разметки для велодорожек на улицах города
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. На улицах Екатеринбурга планируется создание специальной разметки, отделяющей пешеходов ...