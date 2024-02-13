Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 94 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 72,55 коп., до 92,54 руб., евро — на 94,24 коп., до 99,35 руб.