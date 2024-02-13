Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 94 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2024 года. Курс ...13.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 13.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...01.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс ...