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Сегодня, 14:06

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 115 тыс. 471 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1,4%.
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