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Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на 15-30%. В большей степени это было обусловлено дефицитом рабочих рук, пишет «Коммерсантъ».

«В 2023 году себестоимость строительства логопарков выросла на 19% год к году, до 55 тыс. руб. за 1 кв. м, без учета покупки земли и инженерных сооружений при официальной инфляции 7,42%, следует из совместного исследования IBC Real Estate и ГК «Ориентир», — пишет издание.

В 2023 году наблюдатели отмечали рост стоимости стройматериалов. Их производители, в свою очередь, ссылались на удорожание логистики и ресурсов.

Однако наиболее значительное влияние на рост себестоимости строительства оказало увеличение стоимости работ на 26% год к году, до 22 тыс. руб. за 1 кв. м., что было обусловлено дефицитом рабочей силы, резюмирует «Коммерсантъ».
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