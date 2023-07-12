Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на 15-30%. В большей степени ...

Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...