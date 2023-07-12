Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на ...12.07.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%
В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...12.07.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года ...19.01.2022 Себестоимость строительства жилья в Екатеринбурге выросла на 25%
Себестоимость реализации девелоперских проектов в Екатеринбурге выросла на 25%. Об этом в ходе пресс-конференции ...19.01.2022 Себестоимость строительства жилья в Екатеринбурге выросла на 25%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Себестоимость реализации девелоперских проектов в Екатеринбурге выросла на 25%. Об этом ...