«МегаФон» установил в Тобольске новые телеком-объекты с поддержкой 4G

УрБК, Москва, 16.02.2024. В Тобольске установлены новые телеком-объекты «МегаФона» с поддержкой сети четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Современная инфраструктура связи введена в эксплуатацию в новом ЖК «Центральный», в районе «Савинский затон», на территории крупной промышленной зоны БСИ-2, а также вблизи микрорайонов «Соколовка» и «Ершовка». Здесь 4G оператора появился впервые. Введенные базовые станции работают в трех диапазонах LTE, обеспечивая широкую зону покрытия и скорость передачи данных до 110 Мбит/с.



Устойчивый сигнал и быстрый интернет стали доступны и на участке автомагистрали Тюмень — Ханты-Мансийск, а также на горнолыжном курорте Алемасова.



Директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер отметил, что за январь в зоне покрытия новых базовых станций среднее потребление в сети 4G на одного жителя выросло на 13%, а суммарный трафик передачи данных в этих локациях увеличился на 27%. Кроме местных жителей, наиболее активно здесь пользовались мобильным интернетом абоненты из Югры, Башкирии, Ямала, Омской, Свердловской областей и Москвы.



«Мы расширяем сеть четвертого поколения там, где она наиболее востребована. За последние полгода наши инженеры провели модернизацию инфраструктуры в десятках туристических локаций, запустили новое оборудование в жилых и промышленных зонах Тобольска, на главной трассе, соединяющей наш регион с Югрой», — сообщил Евгений Пфлаумер.