«МегаФон» установил в Тобольске новые телеком-объекты с поддержкой 4G

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость ...08.11.2023 «МегаФон» подключил к 4G месторождения в Уватском районе Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. «МегаФон» построил новые базовые станции в труднодоступной местности Уватского района. ...05.08.2019 «МегаФон» улучшил качество телеком-инфраструктуры сети 4G на Урале
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, ...04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...04.06.2013 ОАО «МегаФон» первым начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции ...