Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 59 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...08.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...01.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс ...