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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 59 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 39,21 коп., до 91,82 руб., евро — на 59,66 коп., до 98,40 руб.
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