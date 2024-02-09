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В 2023 году Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В течение 2023 года Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов. Новым вектором развития города в рамках проекта «Екатеринбург туристический» станет формирование регулярного турпотока, отметили в пресс-службе администрации города.

«Туристическая сфера Екатеринбурга постоянно растет и развивается. В 2023 году уральскую столицу посетили более 1,7 млн гостей — при том, что в 2022 году — 1,4 млн. Главными преимуществами города являются транспортная доступность, развитая инфраструктура, а также разносторонность и высокий уровень местных культурных объектов, учреждений», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

В настоящее время ведется актуализация стратегического проекта «Екатеринбург туристический». Целями новой стратегии станут формирование регулярного турпотока на протяжении всего года (в настоящее время туристический трафик «событийный») и привлечение более молодой аудитории. «Сегодня средний возраст гостя Екатеринбурга составляет 40 лет», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ранее УрБК публиковал мнения участников отрасли о трендах развития туризма в Екатеринбурге и Свердловской области.
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