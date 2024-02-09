В 2023 году Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов

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Тренды туризма 2024 года

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УрБК, Москва, 07.02.2023. В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это на 96,1% ...

Заводы Свердловской области за 2022 год посетили более 15 тыс. туристов

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Промышленные предприятия Свердловской области в прошлом году посетили более 15 тыс. ...

Власти столицы Среднего Урала актуализировали стратегический проект «Екатеринбург — туристический»

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В 2011 году Екатеринбург посетил почти 1 млн. человек

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2012. На заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и ...