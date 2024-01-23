В 2023 году россияне потратили на покупку новых легковых авто свыше 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что ...06.11.2019 Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%
УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 ...06.08.2019 За I полугодие россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей
УрБК, Москва, 06.08.2019. За I полугодие 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн ...25.12.2017 За 11 месяцев 2017 года жители Екатеринбурга потратили на покупку автомобилей 44,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.12.2017. Суммарно за 11 месяцев 2017 года россияне потратили на покупку новых и подержанных ...23.01.2017 Россияне в 2016 году потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В России в 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей составила около 1,8 ...