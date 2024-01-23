В 2023 году россияне потратили на покупку новых легковых авто свыше 3 трлн рублей

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Россияне в декабре купили новые автомобили на сумму 385 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.01.2024. В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 384,7 млрд руб., что ...

Расходы россиян на покупку новых автомобилей с начала года выросли на 6%

УрБК, Москва, 06.11.2019. За 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 ...

За I полугодие россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей

УрБК, Москва, 06.08.2019. За I полугодие 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн ...

За 11 месяцев 2017 года жители Екатеринбурга потратили на покупку автомобилей 44,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.12.2017. Суммарно за 11 месяцев 2017 года россияне потратили на покупку новых и подержанных ...

Россияне в 2016 году потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В России в 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей составила около 1,8 ...