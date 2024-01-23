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В 2023 году россияне потратили на покупку новых легковых авто свыше 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 15.02.2024. В 2023 году жители РФ потратили на покупку легковых автомобилей рекордную сумму — 8,976 трлн руб. При этом 3,131 трлн руб. (35%) от этой суммы было потрачено на новые легковые машины, сообщают эксперты агентства «Автостат».

Оставшиеся 5,845 трлн руб. (65%) были потрачены на подержанные автомобили.

Также выросли затраты россиян и в отношении показателей 2022 года: если по новым машинам они увеличились в 2,1 раза, то по автомобилям с пробегом — на 37%.
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