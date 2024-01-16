Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%

Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — ...16.01.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — ...13.02.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в январе замедлилась до 11,67%
Инфляция на Среднем Урале в январе составила 11,67% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в декабре 2022 ...13.02.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в январе замедлилась до 11,67%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Инфляция на Среднем Урале в январе составила 11,67% по сравнению с аналогичным месяцем ...