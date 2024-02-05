Жители Южного Урала перевели мошенникам 1,7 млн рублей под видом вложений в инвестиции

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. 44-летняя жительница Нижнего Тагила заявила в полицию о том, что мошенники обманом ...30.08.2023 Жители Южного Урала перевели мошенникам более 1,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях
УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В правоохранительные органы Южного Урала обратились две местные жительницы с заявлениями о ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...28.06.2023 Житель Екатеринбурга потерял почти 8 млн рублей при попытке играть на бирже по указанию злоумышленников
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Житель Екатеринбурга потерял 7,7 млн руб., поверив рекламе о возможности зарабатывать, ...14.11.2022 В Полевском учительница перевела мошенникам более 1,5 млн рублей под видом инвестиций в акции «Газпрома»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Учительница из города Полевской перевела мошенникам 1 млн 648 тыс. 500 руб., надеясь ...