Жители Южного Урала перевели мошенникам 1,7 млн рублей под видом вложений в инвестиции

УрБК, Челябинск, 14.02.2024. Жители Южного Урала перевели мошенникам почти 1,7 млн руб. Двое потерпевших полагали, что вкладывают средства в инвестиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, жительница Златоуста решила заработать на инвестициях, увидев рекламу в интернете. Она оставила заявку, и с ней связались неизвестные, по указанию которых она перевела 1,6 млн руб. на названные ими счета. Вывести деньги обратно женщине не удалось, и она обратилась в правоохранительные органы.



Пенсионер из Южноуральска потерял 165 тыс. руб., вложив деньги в «криптовалюту». Когда мужчина попытался вывести прибыль и личные средства, злоумышленники предложили ему заплатить дополнительно крупную сумму. Мужчина отказался и обратился в полицию.