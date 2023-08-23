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Вчера, 15:05

Жители Южного Урала перевели мошенникам более 1,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В правоохранительные органы Южного Урала обратились две местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. Пенсионерка и многодетная мать потеряли более 1,5 млн руб., решив заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, обе женщины рассказали, что увидели в интернете рекламу о возможности заработать деньги на инвестициях, перешли по ссылке и оставили свои личные данные. После чего с каждой из них связался финансовый консультант, который рассказал, как необходимо действовать, чтобы заработать. В результате женщины по его указанию направили на счета в личных кабинетах «инвестиционных платформ» финансовые средства. Спустя месяц, когда обе потерпевшие решили вывести прибыль, деньги оказались недоступны. После этого обе женщины обратились в полицию.

По обоим заявлениям сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
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