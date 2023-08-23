Жители Южного Урала перевели мошенникам более 1,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В полицию Красноуфимска обратилась местная жительница 1959 года рождения с заявлением о ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...08.06.2023 Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...29.05.2023 Житель Нижнего Тагила при попытке заработать на инвестициях перечислил мошенникам более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Пожилой житель Нижнего Тагила перевел более 1,7 млн руб. аферистам, которые ...12.05.2023 В Нижнем Тагиле сотрудник компании «Тагиллифт» перевел мошенникам около 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Нижнем Тагиле 55-летний работник специализированного предприятия «Тагиллифт» хотел ...