Жители Южного Урала перевели мошенникам более 1,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В правоохранительные органы Южного Урала обратились две местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. Пенсионерка и многодетная мать потеряли более 1,5 млн руб., решив заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Так, обе женщины рассказали, что увидели в интернете рекламу о возможности заработать деньги на инвестициях, перешли по ссылке и оставили свои личные данные. После чего с каждой из них связался финансовый консультант, который рассказал, как необходимо действовать, чтобы заработать. В результате женщины по его указанию направили на счета в личных кабинетах «инвестиционных платформ» финансовые средства. Спустя месяц, когда обе потерпевшие решили вывести прибыль, деньги оказались недоступны. После этого обе женщины обратились в полицию.



По обоим заявлениям сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».