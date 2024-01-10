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Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 9 млрд 328,6 млн тонно-км, что на 20,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

За 12 месяцев прошлого года автомобильный транспорт региона перевез 32,3 млн т грузов, что на 15,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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