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10.01.2024

Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 8 млрд 287,9 млн тонно-км, что на 15% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

За 11 месяцев этого года автомобильный транспорт региона перевез 29,6 млн т грузов, что на 13,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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