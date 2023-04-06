Погрузка на СвЖД в январе-мае снизилась на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в мае 2023 года составила 12,4 млн т. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.



Грузооборот за май снизился на 2,8%, до 18,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 3,5%, до 23,7 млрд тонно-км.



С начала 2023 года на СвЖД погрузили 58,2 млн т грузов, что на 3,3% меньше относительно показателя предыдущего года. При этом сильнее всего за год снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 33,7%), руды цветной и серного сырья (на 14,9%) и лесных грузов (на 12,6%). Выросла — строительных грузов (на 11,9%) и кокса (на 6,1%).



Грузооборот в январе-мае 2023 года составил 93,7 млрд тарифных тонно-км (плюс 2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 116,6 млрд тонно-км (плюс 0,7%).