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Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 10,2%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-октябре 2023 года составил 7 млрд 294,3 млн тонно-км, что на 10,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

За 10 месяцев этого года автомобильный транспорт региона перевез 26,9 млн т грузов, что на 11,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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