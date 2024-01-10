Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2023 года ...10.01.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года ...01.12.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 10,2%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-октябре 2023 года ...08.11.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре составил ...29.09.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-августе вырос на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-августе составил ...