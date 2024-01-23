УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:55

Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 60,6 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 февраля составляет 60 тыс. 641 единицу. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.

Напомним, что по состоянию на 22 января на свердловских биржах было размещено 60,4 тыс. вакансий.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2024 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 60,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 22 ...

06.12.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,8 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 5 ...

31.10.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 62,2 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 31 ...

18.09.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 сентября составляет 63 тыс. 398 ...

18.09.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий снизилось до 63,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 15 ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (334)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18