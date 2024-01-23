Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий выросло до 60,6 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 14 февраля составляет 60 тыс. 641 единицу. Об этом говорится на сайте регионального департамента по труду и занятости населения.



Напомним, что по состоянию на 22 января на свердловских биржах было размещено 60,4 тыс. вакансий.